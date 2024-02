Midjourney envisage des actions concrètes pour éviter la propagation de fausses images des candidats aux élections présidentielles américaines

Alors que les Américains se rendront aux urnes à la fin de l'année, les experts sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) générative sur la désinformation. L'année dernière, avec les mises à jour de Midjourney notamment, de plus en plus d'images photoréalistes ont fait surface sur la toile, certaines mettant en scène Joe Biden et Donald Trump. La technologie ne cessant de se perfectionner, David Holz envisage d'interdire la création de visuels des candidats présidentiels.