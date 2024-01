À l'approche des élections, un deepfake de Joe Biden alarme les experts

Cet événement démontre que les deepfakes peuvent être utilisés non seulement pour influencer un vote, mais également pour dissuader les électeurs de se rendre aux urnes. « Même si ces fausses informations introduisent une confusion qui n'a d'impact que sur quelques centaines ou milliers de votes, elles peuvent être significatives en termes de résultats et d'issue », s'inquiète Nick Diakopoulos, professeur à l'université Northwestern et chercheur sur les manipulations audio et les élections. Au mois de novembre, les Américains voteront pour le 47e président des États-Unis. Les élections du Parlement européen se tiendront quant à elles des 6 au 9 juin.