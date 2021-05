Deepfakes : des chercheurs s'inquiètent de l'utilisation de cette technologie dans l'imagerie satellite

Les GAN, comme leur nom l’indique, génèrent des images ou de la vidéo… Pour cela, deux réseaux entrent en jeu. On distribue au « générateur » et au « discriminateur » un catalogue similaire de photos, cohérentes entre elles (différentes photos de chats par exemple). Le générateur produit alors de nouvelles images à partir du catalogue, et le discriminateur va indiquer si les images produites ressemblent à celles du catalogue initial. Le premier va donc devoir tromper le second, c’est ce qui permet un apprentissage non supervisé, soit sans l’intervention de l’humain.