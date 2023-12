Intelligence artificielle : Meta lance Imagine, son générateur d'images façon DALL-E et Midjourney

Meta précise qu'en lançant une plateforme Imagine indépendante, la société souhaite donner la possibilité à tout le monde de s'amuser, voire de travailler avec. Mais son objectif est bien d'alimenter ses applications de messagerie avec Imagine afin d'offrir des interactions plus ludiques et une nouvelle manière de s'exprimer. Les émojis et les GIF vont-ils laisser leur place aux images générées par IA dans nos discussions ?

On remarque que les visuels créés par Imagine affichent un filigrane dans le coin inférieur gauche, indiquant qu'il s'agit d'une image générée par IA. Meta explique qu'il s'agit d'un moyen de « réduire les risques que les gens les confondent avec du contenu généré par un humain ».

Le groupe précise qu'il travaille sur une fonction de filigrane invisible qui devrait être prête d'ici à quelques semaines. « Bien qu'imperceptible à l'œil humain, le filigrane invisible peut être détecté grâce à un modèle correspondant. Il résiste aux manipulations d'image courantes telles que le recadrage, le changement de couleur (luminosité, contraste, etc.), les captures d'écran », indique Meta. Ce système devrait permettre d'allier transparence et traçabilité sans altérer le visuel créé.