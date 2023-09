Phoenix, citron vert, champignon brun : découvrez les émojis qui envahiront bientôt votre smartphone

Les géants du Web, qui font partie des membres de l'organisation, n'ont pas encore annoncé quand ils intégreront ces nouveautés à leurs plateformes. Toutefois, à titre de comparaison, Google et Apple s'étaient mises à jour en janvier et février 2023, on peut donc s'attendre à des délais similaires pour cette nouvelle édition. Encore quelques mois, donc, avant de briser nos chaînes et de renaître de nos cendres. Et, peut-être, de changer le classement des émojis les plus utilisés.