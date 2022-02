Voici les nouveaux émojis qui s'inviteront sur votre iPhone

Les nouveaux symboles font également la part belle à l’inclusivité avec des émojis dépeignant un homme et une personne non genrée enceints, afin de montrer que la grossesse est également possible pour les hommes transgenres et les personnes non-binaires. Dans la même optique, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourront représenter deux personnes qui se serrent la main avec un plus large éventail de choix pour les couleurs de peau.