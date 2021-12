Le palmarès des émojis les plus utilisés en 2021 ne réserve aucune surprise 😂

C’est désormais devenu une habitude, à l’exception de l’année dernière où la crise sanitaire nous avait privés du fameux classement des émojis les plus utilisés établi par le Consortium Unicode. Alors que 92 % des internautes du monde entier ponctuent leurs messages ou publications sur les réseaux sociaux d’emojis, l’organisation à but non lucratif a étudié leurs usages parmi une liste qui compte plus de 3600 symboles. Sans réelle surprise, le classement des dix émojis les plus utilisés dans le monde en 2021 est : 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.