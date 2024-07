Était-ce bien le moment pour Elon Musk de modifier cet émoji controversé sur X.com ?

L'histoire de cet émoji controversé remonte à 2016. À la suite des fusillades de San Bernardino et d'Orlando, Apple avait alors pris l'initiative de transformer le pistolet réaliste en jouet aquatique. Google, Facebook et Microsoft lui avaient rapidement emboîté le pas. L'objectif affiché était de promouvoir une représentation moins violente et d'afficher leur opposition aux armes à feu.

Cette décision avait été saluée par de nombreux observateurs comme un geste responsable. Elle s'inscrivait dans un mouvement plus large visant à rendre les émojis plus inclusifs et moins polémiques. Le Consortium Unicode, qui gère le standard mondial des émojis, avait même officialisé ce changement en renommant le symbole « pistolet à eau ».

Mais voilà qu'Elon Musk, fidèle à son style provocateur, a décidé de faire machine arrière. Sans crier gare, X.com a réintroduit l'image d'une vraie arme à feu. Ce revirement s'inscrit dans la vision du milliardaire en matière de liberté d'expression. Il estime probablement que la censure, même symbolique, n'est pas la solution.

Reste que le timing pose des questions. Alors que les débats sur le contrôle des armes font rage aux États-Unis, ce changement risque d'être perçu comme un message politique. Certains y verront un soutien à peine voilé au lobby des armes. D'autres dénonceront une décision irresponsable dans un contexte de violences par armes à feu.