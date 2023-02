Voici les 31 nouveaux émojis embarqués dans iOS 16.4

En cette année 2023, 31 nouveaux émojis vont faire irruption sur iPhone et Android, via la génération Emoji 15. Les ajouts sont connus depuis plusieurs mois. D'ailleurs, un sondage effectué en fin d’année dernière a déjà révélé les trois modèles les plus attendus (les deux cœurs, un cœur rose et un cœur bleu clair, ainsi que la face jaune secouée). Néanmoins, si l’identité des émojis est connue depuis belle lurette, ce n’était pas le cas de leur design final. Voici donc les dernières modélisations telles qu’elles apparaissent dans la version bêta d’iOS 16.4.