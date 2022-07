Et l'émoji le plus populaire en 2022 est...

Comme chaque année en juillet, le site Emojipedia nous révèle les petits pictogrammes les plus populaires de ces derniers mois. Plusieurs sections sont ainsi représentées. On y trouve notamment l'émoji qui représente le mieux 2022, celui qui se fait le plus désirer ou encore celui qui a tout simplement été le plus utilisé. Et c'est par celui-ci que nous allons commencer.