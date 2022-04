Et les GIF les plus populaires de 2021 sont...

Le site GIPHY, le plus grand moteur de recherche de GIF, a publié la liste des GIF les plus populaires de sa plateforme pour l'année 2021.

Le site s'appuie évidemment sur les données et les chiffres en sa possession, mais a voulu, dans ce classement, mettre l'accent sur les GIF représentant la culture et les émotions, plutôt que de trop s'appuyer sur les plus gros termes de recherche, bien souvent dominés par les « Bonjour » et autre « Joyeux anniversaire ».