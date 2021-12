Bitcoin, COVID-19, Dune, Squid Game... Découvrez les sujets Google les plus recherchés en 2021

La firme dresse également un bilan thématique de son année 2021, et si côté actualités, ce sont les requêtes « Afghanistan », « Bitcoin » et « Maladie de Charcot » qui ont explosé, en termes de musique on a recherché les « Daft Punk », « Barbari Pravi » et « Vianney », tandis que beaucoup d'internautes sont allés vérifier la définition des mots « survivaliste », « demi-jauge », « hybride », « ERP » ou encore « wokisme ».

Google s'attache également à recenser les meilleurs « pourquoi », « qui » et « quoi » : par exemple, les internautes ont été nombreux à demander « Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ? », ou encore « Pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas ? ». Parmi les questions les plus populaires, on retrouve aussi « Qui peut se faire vacciner ? », « 3ème dose pour qui ? », « Qui a été éliminé de Danse avec les Stars ? », sans oublier « C'est quoi le Pass Sanitaire ? »