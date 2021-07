Alors, on regarde ? Black Widow

Black Widow est doté de - très - nombreuses scènes d'action percutantes et bien chorégraphiées ; si elles ne réinventent pas la roue, à l'instar de la musique de Lorne Balfe, classique mais efficace, on a plaisir à les retrouver sur un grand écran. Le film en abuse peut-être un peu, mais cette surenchère, comme dans Falcon and the Winter Soldier , est notamment compensée par quelques scènes plus posées et intimes, où les personnages féminins, jusqu'ici opprimés peuvent évoquer quelques sujets de fond.