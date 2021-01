Alors, on regarde ? WandaVision S01E01E02

Format 4:3, noir et blanc, rires enregistrés, costumes et décors d'époque, acteurs et dialogues qui en font volontairement des caisses… Nous sommes ici très clairement dans une sitcom des années 60. L'hommage absolument non masqué à Ma sorcière bien-aimée est évident, et le résultat est là. On rigole bêtement aux gags forcés, et visuellement le tout fonctionne. On en oublierait presque que nous sommes dans une série Marvel.

Mais le résultat est qu'on reste assurément sur sa faim concernant le pourquoi du comment de qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? Pour les sept épisodes hebdomadaires restants, il va assurément falloir que la série passe à la vitesse supérieure du côté des explications, car les quelques indices laissés pour le moment sont assez maigres.

J'espère que cette dimension mystérieuse sera suffisamment développée, et pertinente, pour que le show ne soit pas qu'un caprice de genre ; et que la série ne perde pas son âme atypique en passant !