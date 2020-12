Marvel Studios: Legends, Disney+ veut vous aider à recoller les morceaux du MCU

C'est malheureusement tout ce que l'on sait pour le moment sur Marvel Studios: Legends. La longueur des épisodes, leur nombre et surtout leur contenu (Images inédites ? Simple remontage de passages des films ?) sont pour le moment inconnus.

Et si vous êtes à jour sur le MCU, rappelons qu'après WandaVision suivront cette année sur Disney+ les séries Falcon et le Soldat de l'Hiver (19 mars), Loki (mai 2021), l'animée What If…? (été 2021), Hawkeye (automne 2021) et Ms. Marvel (fin 2021). Côté cinéma, sont attendus l'an prochain les films Black Widow (repoussé pour cause de pandémie), Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, Eternals et Spider-Man 3.