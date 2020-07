Helstrom, la prochaine série Marvel signée Hulu, se dévoile dans un trailer diabolique

Après avoir fait les beaux jours de nombreuses chaînes et plateformes de streaming comme Netflix ou AMC, les séries Marvel sont aujourd'hui une espèce en quasi voie de disparition (tout du moins avant de revenir prochainement en force sur Disney+). Mais, malgré la fin de Runaways et l'annulation d'un spin off sur le Ghostrider d'Agents of SHIELD, Hulu n'en a pas complètement terminé avec Marvel, puisque voici bientôt venir Helstrom.

La série centrée sur les personnages de Daimon (Tom Austen) et Ana (Sydney Lemmon) profite en effet aujourd'hui d'un trailer et d'une date de sortie pour ses 10 épisodes : le 16 octobre prochain.

Très clairement orientée horreur et occulte, la série verra le fils et la fille d'un tueur en série chasser le pire de l'Humanité à l'aide de leurs pouvoirs démoniaques.