Ces chaînes seront accessibles uniquement aux abonnés de l'offre premium sans publicité dans un premier temps. De quoi donner une bonne raison aux utilisateurs de passer à la vitesse supérieure. Avec cette stratégie, Disney+ suit les traces d'autres acteurs comme Sony, qui a lancé une cinquantaine de chaînes gratuites financées par la pub sur sa plateforme Sony One. Ou encore les nouvelles chaînes BFM et RMC en France. L'objectif est clair : garder les spectateurs le plus longtemps possible sur son service.