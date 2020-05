Netflix commande une série adaptée des comics DC Sweet Tooth

La série sera notamment produite par Robert Downey Jr. (Iron Man) et chapeautée par Beth Schwartz (Arrow) et Jim Mickle (Hap and Leonard).

Ce comics, du label Vertigo de DC et signé Jeff Lemire, se déroule dans un contexte post-apocalyptique. L'intrigue, que certains décrivent comme « quand Mad Max rencontre Bambi », suit un jeune garçon pourvu des caractéristiques d'un cerf. Il va notamment rencontrer d'autres hybrides et rechercher le mystère qui se cache derrière leur création.

Outre Robert Downey Jr. et sa femme, Susan, à la production, Beth Schwartz (Arrow) et Jim Mickle (Hap and Leonard) seront à la tête de la série, ainsi qu'au scénario et endosseront différents autres rôles.

Enfin, côté casting plusieurs jolis noms sont déjà connus : Will Forte (The Last Man on Earth), Nonso Anozie (Doctor Who), Adeel Akhtar (Utopia) ou encore James Brolin (Life in Pieces), qui sera à la narration.