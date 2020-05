Un trailer pour Lovecraft Country, la prochaine série d'horreur HBO produite par Jordan Peele

Rendez-vous en août prochain sur HBO (et OCS chez nous, normalement) pour Lovecraft Country , une série d'horreur produite notamment par Jordan Peele et J.J. Abrams.

Que vous ayez lu ou non le roman original, vous devez vous douter qu'avec son titre évocateur, Lovecraft Country ne se destine qu'à ceux au cœur bien accroché. Mêlant les horreurs de H.P. Lovecraft à des États-Unis en proie à une ségrégation et à un racisme omniprésents dans les années 50, le show suit Atticus Freeman (Jonathan Majors) qui part en road-trip avec son amie Letitia et son ongle George à la recherche de son père (Michael Kenneth Williams).

Chapeautée par Misha Green (Underground), Lovecraft Country est également produite par J.J. Abrams (Star Wars) et surtout Jordan Peele, dont l'expérience sur les films à succès Get Out et Us est assurément gage de qualité ici.