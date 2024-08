Le géant mondial du streaming en a fait l'amère expérience avec la mise en ligne, la semaine dernière, d'épisodes complets de plusieurs séries à venir comme Arcane, Terminator Zero, Ranma 1/2 ou encore Dandadan. Outre les séries anime, d'autres productions Netflix ont été touchées. Des épisodes de Heartstopper (saison 3) et de Jentry Chau vs. The Underworld, ont également fuité. Même chose pour les films Plankton: The Movie et Spellbound, aussi victimes de la brèche.