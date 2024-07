Disney piraté : 1,2 To de données Slack volées par le gang de pirates NullBulge

Qui se cache derrière NullBulge ? Le mystère reste entier. Le groupe se présente comme le défenseur des artistes lésés. Leur credo : « Protéger les droits des artistes et garantir une rémunération équitable pour leur travail ». Cette posture de justiciers du Net n'est pas sans rappeler les reproches adressés à Disney ces dernières années. L'entreprise a été pointée du doigt pour ses pratiques de rémunération jugées inéquitables envers certains créateurs.

Le cas d'Alan Dean Foster a fait grand bruit. Cet auteur a publiquement déclaré ne plus recevoir de royalties pour ses romans Star Wars et Alien depuis que Disney a racheté les franchises. Un cas loin d'être isolé. Neil Gaiman, figure emblématique de la littérature fantastique, a lui aussi tiré la sonnette d'alarme. Il a révélé que Disney avait cessé de payer des redevances à de nombreux écrivains et artistes pour des novélisations et des romans graphiques.

Ces pratiques ont touché de plein fouet les créateurs travaillant sur des franchises populaires comme Star Wars ou Alien. La pilule est d'autant plus amère que ces œuvres continuent de générer des profits colossaux pour Disney. Pour se défendre, des organisations comme la Science Fiction & Fantasy Writers of America (SFWA) sont montées au créneau. Elles ont créé des groupes de travail pour faire pression sur Disney et obtenir le paiement des sommes dues aux artistes.

NullBulge surfe-t-il sur cette vague de mécontentements ? Possible. Mais attention : rien ne prouve que le groupe agisse réellement dans l'intérêt des artistes. Certains experts soupçonnent un lien avec le gang de ransomware LockBit, réputé pour ses attaques lucratives.

Le vol et la divulgation de données confidentielles restent des actes illégaux, quelles que soient les motivations affichées. Si NullBulge espérait redorer son blason en s'attaquant à un géant parfois décrié, le pari est risqué.