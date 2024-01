Disney n'est plus le boss du box-office mondial : on vous en dit plus sur le géant qui s'empare de son trône

Stéphane Ficca Spécialiste hardware & gaming Disney n'est pas le leader du box-office en 2023 © chrisdorney / Shutterstock Ce n'était pas arrivé depuis 7 ans, Disney ne figure pas en tête du box-office mondial en 2023. En détenant Pixar et Marvel, sans compter ses propres productions, Disney régnait en maitre sur le box-office mondial depuis quelques années maintenant. Toutefois, en 2023, malgré le lancement de divers blockbusters, le groupe américain n'a pas réussi à convaincre, et doit céder sa première place à un autre géant du cinéma… Universal. Disney cède (de peu) sa place de leader à Universal En effet, malgré un total de 4,8 milliards de dollars, générés par un peu moins d'une vingtaine de films, Disney n'a rien pu faire face à Universal. L'autre géant américain a lancé un total de 24 productions en 2023, de quoi générer plus de 4,9 milliards de dollars de recette… et passer (de justesse) devant le groupe à grandes oreilles. De nombreux films Disney n'ont pas rencontré le succès escompté en 2023 © Lucasfilm Ltd. Du côté de chez Disney, on a pourtant dégainé certaines cartouches avec notamment Indiana Jones 5 ou encore Elémentaire, mais ces derniers n'ont pas connu le succès escompté. Disney s'est également illustré cette année avec certains échecs, dont Ant-Man 3 ou encore The Marvels, sans oublier « le dernier Disney », Wish, qui n'a pas séduit les spectateurs. À noter qu'aucun film Disney n'a dépassé la barre du milliard de dollars en 2023, une première depuis 2014. À titre de comparaison, en 2019, Disney avait engrangé pas moins de 11 milliards de dollars sur une seule et même année. Warner Bros et Sony un cran derrière À l'inverse, chez Universal, on a non seulement pu compter sur un nombre de productions plus important (24 films chez Universal contre 17 chez Disney), mais aussi sur certains immenses succès, à commencer par Super Mario Bros Le Film (1,3 milliard de dollars), mais également Oppenheimer. à l'inverse, Universal Pictures a connu d'énormes succès, à commencer par le film Super Mario Bros © Nintendo / Illumination Aux côtés de Disney et Universal, le podium 2023 est complété par Warner Bros, avec un total de 3,8 milliards de dollars générés. La firme a notamment été portée par le succès de Barbie (1,4 milliard), mais également du récent Wonka. En quatrième position, on retrouve Sony, avec 2 milliards de dollars générés, notamment grâce à Spider-Man et Napoléon, au coude à coude avec Paramount Pictures. Source : Les Echos