Marvel, exclus, tarifs de Disney+… le boss de Disney annonce du changement

Iger a reconnu que les prix proposés par Disney+ lors de son lancement étaient peut-être trop bas. « Dans notre empressement à accroître le nombre de nos abonnés dans le monde, je pense que nous nous sommes trompés dans notre stratégie de prix, et nous commençons maintenant à en apprendre davantage à ce sujet et à nous adapter en conséquence », a-t-il affirmé. Le service a d'ores et déjà subi une augmentation tarifaire en passant de 6,99 à 8,99 euros mensuels, et cette déclaration suggère que les prix pourraient, à nouveau, augmenter.