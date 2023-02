Disney+ en difficulté… mais, ouf, les Toy Story et Reine des Neiges nouveaux arrivent

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et Disney l'a bien compris en présentant ses trois prochains films. Le studio proposera dans les prochaines années Zootopie 2, une suite au film d'animation sorti en 2016 et duquel a été tirée une série, Zootopie+, disponible sur Disney+.

Sans surprise, La Reine des Neiges reviendra dans une troisième aventure. Pour rappel, le deuxième volet, sorti à Noël 2019, avait amassé 1,45 milliard de dollars dans le monde et était devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, et ce, sans compter les revenus tirés du merchandising et des parcs d'attractions.

Le dernier projet annoncé par Bob Iger vient cette fois des studios Pixar avec Toy Story 5, une nouvelle aventure qui réunira Woody, Buzz l'Éclair et leurs amis. Disney avait subi un sérieux revers avec le spin-off Buzz l'Éclair en 2022, boudé par le public et signant le pire score pour un film Pixar, hors pandémie. Le studio aux grandes oreilles a bien saisi le message et reviendra aux fondamentaux pour satisfaire son public.

On peut déplorer un manque criant d'originalité, mais Disney n'a pas eu de réussite avec ses films originaux. Avalonia, l'étrange voyage a été un échec cuisant tandis qu'Encanto a été un semi-succès, loin des chiffres délirants de La Reine des Neiges, Raiponce ou Le Roi Lion. Dans cette période de crise économique, Disney assure ses arrières avec des recettes éprouvées et facilement déclinables en produits dérivés, attractions et spectacles.