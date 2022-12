Le premier trailer pour le prochain film Indiana Jones met un sérieux coup de fouet

L'intrigue générale se déroule une dizaine d'années après les événements d'Indiana Jones 4. Nous sommes à New York, en pleine période de course à l'espace, tandis qu'Indy et l'antagoniste de cet opus (incarné par le charismatique Mads Mikkelsen) sont visiblement à touche-touche pour obtenir un mystérieux objet.