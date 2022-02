Jurassic World : Le monde d'après s'illustre dans un nouveau trailer

Ce dernier volet (pour le moment) des aventures de Chris Pratt et de Bryce Dallas-Howard verra les dinosaures vivre plus ou moins en harmonie avec les humains. Notre héros retrouvera semble-t-il Blue, une femelle raptor apprivoisée déjà apparue dans les deux premiers volets.

Si cette bande-annonce ne donne aucun élément précis sur l'intrigue, elle met en revanche le paquet sur l'action avec un aperçu de nombreuses scènes spectaculaires qui jalonneront le récit, dont une course poursuite en moto avec des raptors lancés à toute allure dans un centre-ville. Tout un programme !

Ce nouveau volet proposera également sa dose de nostalgie et le trailer montre pour la première fois les personnages d'Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, interprétés respectivement par Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum qui reprennent du service pour un dernier tour de piste.

Jurassic World : le monde d'après sortira exclusivement en salles la 8 juin 2022.