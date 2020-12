Matrix Revolution : l'histoire sans fin ?

Vous l'aurez compris c'est Néo, l'Élu du monde des hommes, qui est le porteur de cette nouvelle idéologie. Après avoir découvert que la Prophétie n'était rien de plus qu'un autre système de contrôle destiné à contenir la révolte des humains libérés, notre héros a décidé de s'y soustraire et se retrouve pris au piège à l'intérieur de la Matrice dans une station de métro appelée Mobil Ave (l'anagramme de Limbo, les limbes en français).

Il fait la rencontre d'un couple de programmes et de leur fille Sati, un autre programme né dans la Matrice de l'amour de ses deux parents. Sans but ni fonction la petite est une anomalie, comme l'est Néo, et n'a apparemment pas sa place dans le monde purement logique des machines.

Cette rencontre, qui je dois l'avouer m'a longtemps ennuyé, est en fait déterminante dans le parcours de l'Élu. Il comprend comme nous que la guerre n'aboutira qu'à la mort des deux espèces et que leur survie ne dépend que d'une alliance avec les machines. À lui de faire le premier pas.