Blade Runner 2049 : les androïdes, l'avenir de l'Homme

Blade Runner est une pierre dans le jardin de la science-fiction contemporaine, un classique incontesté. Biberonnée au cyberpunk et à Metal Hurlant, l'esthétique du film de 1982 a infusé dans la pop-culture depuis près de quatre décennies. De Total Recall à Dark City, en passant par Ghost in the Shell jusqu'au futur Cyberpunk : 2077, des centaines d'œuvres ont été influencées par le film de Ridley Scott.

L'annonce d'une suite ne m'a pas particulièrement enthousiasmé à l'époque et le choix du réalisateur engagé pour la mettre en images m'a même carrément refroidi. Je suis en effet loin d'être un fan de l'œuvre de Denis Villeneuve qui m'a toujours paru au mieux chichiteuse, au pire carrément prétentieuse.

Il m'aura fallu un confinement pour enfin laisser mes a priori de côté et me plonger enfin dans cette suite qui me fait quand même de l'œil depuis plusieurs années. Le voyage n'en fut que plus impressionnant.