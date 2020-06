District 9 : ce que la SF doit à la réalité

La quête de Wikus Van de Merwe et de Christopher Johnson ne sera pas de tout repos et ils devront affronter à la fois les milices de la MNU mais aussi un redoutable gang qui cherche à récupérer l'humain. Pour s'en sortir, ils pourront compter sur les armes extraterrestres toutes plus puissantes les unes que les autres.

Les scènes d'action sont bourrines et intenses mais jouissives. Le réalisateur ne lésine pas sur le sang qui gicle et les corps qui explosent, notamment lors d'une scène mettant en scène un mécha qui tend vers le jeu vidéo comme lorsque un joueur défouraille des dizaines d'ennemis à l'aide d'une arme lourde. C'est exactement la même sensation retranscrite à l'écran et c'est tout simplement jubilatoire.

Neil Blomkamp et son producteur Peter Jackson ont visiblement la rage et la rejettent directement à l'écran en faisant sauter la cervelle de leurs congénères racistes dans un univers de cinéma où tout est possible.