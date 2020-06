Votre chronique futuriste sauve l'univers aux côtés de Lady Évangeline

Résumons un peu la situation. On a d’un côté de l'univers un organisme étrange, semi-conscient, réveillé par accident par un vaisseau de guerre. Il dévore tout ce qu’il touche, vivant ou non. D’un autre côté, on a une jeune fille perdue au milieu d'une invasion alien, dont le monde est en train de s’écrouler et qui va devoir survivre dans ce chaos indescriptible. Avouez qu’on fait difficilement plus bancal comme situation !

N’écoutant que son courage – ou plutôt son instinct de survie – la belle va donc tenter de s’extraire de ce guêpier. Pas simple quand on est une adolescente dont le taux d’hormones est anormalement élevé et attire les aliens... C’est cependant cela qui va sauver Évangeline d’une mort horrible par mandibules interposées.

Une grosse partie du roman va d’ailleurs se concentrer sur son histoire. Cette héroïne légèrement badass au caractère bien trempé va retourner la situation comme une vraie équilibriste. Vous vous demandez comment ? Passez donc au paragraphe suivant, ça vaut le coup d’œil !