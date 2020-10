Retour dans la matrice avec Matrix Reloaded, au delà des apparences

Six mois ont passé depuis les évènements du premier film. On retrouve Neo, l'élu du monde des hommes plus déterminé que jamais à mettre fin à la guerre qui fait rage contre les machines. Aidé par son mentor Morpheus et sa partenaire Trinity, il cherche l'Oracle, un guide qui pourra lui donner les prochaines indications lui permettant d'accomplir sa tâche mais cette dernière est introuvable dans la matrice

Pourtant l'heure est grave puisque Zion, la dernière ville du monde réel, est menacée par 250 000 Sentinelles, des machines tueuses prêtes à raser la cité une bonne fois pour toutes.

C'est d'ailleurs la première nouveauté de Matrix Reloaded qui nous plonge durant son premier acte dans cet enchevêtrement de ruelles et d'habitations qui composent Zion. Contrairement à la Matrice, froide et uniforme, la ville est multi-culturelle et célèbre sa liberté dans une scène de danse où les corps se mêlent les uns aux autres, qu'importe leur couleur de peau, leur genre ou leur religion. Pour les soeurs Wachowski, l'unité est la seule solution face au chaos.