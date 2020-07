Ready Player One : la pop-culture sauvera le monde

L’Oasis est une sorte de jeu vidéo géant où les joueurs peuvent prendre l’avatar de leur choix, bien souvent inspiré par la pop-culture. C’est le premier jeu que Spielberg nous propose, celui de repérer chaque référence cachée dans le moindre plan. Vous rêviez de voir Duke Nukem dans un fight avec Freddy Krueger ? Robocop qui taille tranquillement le bout de gras avec Lara Croft ? Batman grimper l’Everest ? Les combinaisons sont infinies et les spectateurs les plus attentifs auront à coeur de trouver 100% des clins d'oeil disséminés dans le film.

Voilà pour la toile de fond mais vient le temps de la première épreuve. En effet James Hallyday, avant sa mort, a caché un easter egg dans l’Oasis et chaque joueur doit accomplir trois défis pour le retrouver et prendre le contrôle de cet univers virtuel. Wade, ou Parzival dans le jeu, est l’un des joueurs les plus désireux de mettre la main sur l’objet tant convoité.

La première épreuve est une course de voitures dans une ville peuplée de dangers et de créatures provenant de la pop-culture. Et dès les premières secondes, Spielberg montre qu’il reste le maitre incontesté de la mise en scène avec l’une des séquences les plus folles et inventives vues sur grand écran. La caméra virevolte avec aisance entre les véhicules, passe sous la patte d’un T-Rex avant de revenir dans l’habitacle de la Delorean de Parzival en un seul mouvement. C’est ébouriffant… même après six visionnages.