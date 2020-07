Villes étranges : votre chronique prend l'air à la campagne, ça tourne mal

On se rend vite compte que quelque chose ne tourne plus rond depuis le crash de la météorite. Le propriétaire du champ où elle s’est écrasée est persuadé d’avoir des visions divines. De plus en plus d’habitants de Walnut Lake font des cauchemars les mettant aux prises avec des insectes. Michael est l’un d’entre eux. Et en tant que journaliste, vous vous doutez bien qu’il ne va pas pouvoir s’empêcher de farfouiller partout pour démêler cet imbroglio de faits étranges.

Son enquête va ainsi le mener à découvrir que ce n’est pas la météorite qui est responsable des tracas de sa petite ville perdue au milieu de nulle part. Des évènements semblables se sont produits plusieurs décennies auparavant, allant jusqu’à causer la mort de trois employés d’une mine de charbon locale. Cette dernière a par la suite été scellée et définitivement fermée.

Chris Mallory nous mène ainsi au grand tournant de sa nouvelle, détournant toute notre attention de la météorite vers la vraie menace : une civilisation extraterrestre cachée sous terre depuis la naissance de l’humanité. Dès lors, la nouvelle file sur les chapeaux de roue jusqu’à sa conclusion. Un vrai régal !