Invisible Man : votre chronique ciné revient les yeux grands ouverts

Cecilia comprendra assez vite ce que nous savons déjà : Aidrian est désormais invisible. L’homme a utilisé ses connaissances et sa technologie pour développer une combinaison constituée de très nombreuses caméras et de miroirs qui lui permettent de se camoufler et de se fondre littéralement dans son environnement.

Très habile, cette modernisation du concept ancre le personnage de l’Homme invisible dans un univers « réaliste » ou en tout cas plus crédible que celui dépeint dans le roman d’origine et ses diverses adaptations. Jusqu’alors le scientifique s’injectait une « potion magique » qui le rendait miraculeusement invisible. On a connu plus plausible.

Dans cette version 2020, Aidrian Griffin est tout simplement un entrepreneur de la Silicon Valley, égocentrique, mégalomane et sociopathe comme peuvent être parfois dépeints les Elon Musk, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Même si on ne voit jamais son visage durant la quasi intégralité du film et on ne l’entend que rarement, il hante le film à chaque seconde ; ses apparitions n’en sont que plus impressionnantes.