Un ultime trailer explosif pour Matrix Resurrections

En plus de l'annonce d'une expérience vidéoludique, The Matrix Awakens, qui sera accessible aux joueurs PS5 et Xbox Series S I X dans les prochains jours, le studio a dévoilé une nouvelle et probablement dernière bande-annonce de Matrix Resurrections, porté par une reprise martiale de Wake Up du groupe Rage Against The Machine, un titre qui concluait le premier film en 1999.

Ces plus de deux minutes d'images se refusent toujours à nous donner la moindre explication quant au retour de Neo et de Trinity dans la Matrice mais livrent quelques informations comme la nature du personnage de Jonathan Groff (Mindhunter), qui incarnera bien un nouvel Agent Smith, et nous donne à voir le premier aperçu de Niobe (Jada Pinkett-Smith), 20 ans après sa première apparition dans Matrix Reloaded .

Si les parallèles avec les trois premiers films sont désormais évidents et assumés, Matrix Resurrections se concentrerait davantage sur l'histoire d'amour entre Neo et Trinity, qui semble être la pierre angulaire du film.

Malgré tout, que les fans d'action et de SF se rassurent, Lana Wachowski semble avoir concocté des scènes de combat et d'action réalisées aux petits oignons, à la fois dans la Matrice et le monde réel.

Il nous tarde maintenant de replonger avec le lapin blanc au fond du gouffre et de vous livrer notre critique complète dès le 22 décembre prochain.