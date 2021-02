Le titre de Matrix 4 serait Matrix Resurrections selon... la capture d'un post Instagram supprimé

Pour l'heure, Warner Media n'a pas réagi, mais le post Instagram a été supprimé quelques heures à peine après sa publication, ce qui tend à confirmer cette information.

De plus, le titre s'inscrirait parfaitement dans la continuité des deux précédents opus, Reloaded et Revolutions, et aurait du sens compte tenu des retours inattendus de Neo et Trinity, incarnés par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

La sortie de Matrix Resurrections est toujours fixée en France le 22 décembre 2021 uniquement au cinéma. Aux États-Unis, le film sera disponible le même jour à la fois dans les multiplexes et sur la plateforme HBO Max.