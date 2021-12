Matrix Resurrections s'amuse à brouiller les pistes dans un nouveau trailer

Si l'histoire de cette quatrième incursion dans la Matrice reste encore un grand mystère, on peut tout de même comprendre que l'idée de remake sera bel et bien au coeur de ce nouveau projet. Neo et Trinity revivront différents évènements des trois premiers films, ce que prouvent certaines images aux cadres rigoureusement identiques.

Évidemment, ce retour dans le passé est le point de départ d'un nouveau futur, comme le souligne une voix off qui parle d'utiliser de vieux codes pour créer quelque chose de nouveau.

On peut également apercevoir, si l'on ne cligne pas des yeux, le nouveau look du Mérovingien, toujours interprété par Lambert Wilson, et quelques nouvelles images particulièrement explosives.

Matrix Resurrections est donc bien parti pour conserver tous ses secrets jusqu'au jour de la sortie. Rendez-vous le 22 décembre dans les salles obscures et sur Clubic pour une critique complète de ce nouvel opus très attendu.