L'IA va rajeunir Harrison Ford de 40 ans pour le prochain Indiana Jones

Initiée en 1981, la saga Indiana Jones est un monument du cinéma d'aventure des années 80. Après Les Aventuriers de l'Arche Perdue (1981) et Le Temple Maudit (1984), la série s'est conclue par un Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989) réunissant à l'écran Harrison Ford bien sûr, mais aussi un certain Sean Connery.

C'est en 2008 que Steven Spielberg et George Lucas décident de proposer un quatrième volet, avec Le Royaume du Crâne de Cristal. Un épisode très décrié, mais qui n'empêchera pas Disney de proposer un cinquième opus, avec Harrison Ford bien sûr, mais aussi Mads Mikkelsen et Boyd Holbrook. Un nouvel opus attendu au cinéma le 28 juin 2023.