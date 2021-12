Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau fête ses 20 ans

Bref, au milieu de tous ces événements, personne ou presque n'entend parler de l'adaptation de la trilogie de Tolkien. Peter Jackson, connu d'un cercle restreint d'amateurs de films de genre, va pourtant se lancer tête la première dans cette épopée, après plus de deux années de préparation et à l'abri des regards de l'industrie hollywoodienne.

Il aura fallu plus d'un an de tournage aux quatre coins de la Nouvelle-Zélande pour mettre en boite les trois films. Sur place, jusqu'à sept équipes différentes tournaient en parallèle avec un Peter Jackson supervisant les différents plateaux simultanément, via des liaisons satellites.