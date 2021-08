La série Le Seigneur des Anneaux se trouve une date de sortie et une première image

La production de la série officielle Le Seigneur des Anneaux, financée par Amazon Prime Video et donc exclusive à cette plateforme, vient de s'achever. Par la même occasion, on apprend que le premier épisode sortira le 22 septembre 2022. Il faudra certes attendre encore plus d'un an, mais ces nouvelles sont rassurantes quant à l'avancement de la série.