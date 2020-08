Daedelic en dit un peu plus sur The Lord of the Rings: Gollum

Aucun élément de gameplay dans cette vidéo d'une minute et pour en apprendre un peu plus sur le jeu, il faut nous tourner vers IGN qui a obtenu quelques informations de la part de Daedelic. Il ne sera donc pas question d'un jeu en monde ouvert, ce qui n'aurait pas été compatible avec les moyens dont dispose le studio.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum semble s'orienter vers une alternance entre des espaces ouverts et des zones plus restreintes, plus linéaires. Rappelons que le jeu ne devrait pas mettre l'accent sur l'action : Gollum n'est pas un grand guerrier. Il sera donc davantage question d'infiltration et d'utiliser l'environnement à son avantage.



Martin Wilkes, responsable du game design sur le projet, évoque un « mix entre infiltration et parkour d'escalade tout en verticalité » et rapproche son jeu de Prince of Persia. En capture d'introduction, vous pouvez remarquer le système de choix qui reflète les conflits internes d'un personnage qui se laisse influencer par Sméagol ou par son alter ego maléfique, Gollum.



Daedelic insiste toutefois sur le fait que les événements dépeints dans le jeu restent fidèles aux écrits de J.R.R. Tolkien. Notons d'ailleurs qu'il ne sera pas question de croiser Frodon, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est antérieur à cette rencontre décisive. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X, le jeu est toujours annoncé pour 2021.