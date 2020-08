Le Donjon de Naheulbeuk repousse sa date de sortie de quelques semaines

C'est finalement le 17 septembre prochain que sortira Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre. Probablement impacté par la Covid-19 ou les plus classiques aléas du développement (« On est à la bourre » nous dit très honnêtement le communiqué de presse), le RPG au tour par tour des développeurs français d'Artefacts Studio a en effet besoin de quelques semaines de plus que prévu pour sortir dans un état correct.

Cependant, histoire de faire passer la pilule de Chiantos, une nouvelle vidéo est de la partie afin de présenter les compagnons. Il s'agit de trois personnages que le joueur va rencontrer durant son aventure : le Ménestrel, la Paladine et la Prêtresse. Seul l'un d'eux pourra officier en tant que 8e membre de la bande, et il est précisé qu'il sera possible de tous les tester avant de prendre sa décision.