Kingdom of Amalur Re-Reckoning arrive en septembre, une extension courant 2021

Confirmé il y a seulement un mois par THQ Nordic, le remaster de Kingdom of Amalur bénéficie maintenant d'une nouvelle date de sortie et d'un tarif officiel. Au travers d'un communiqué de presse, l'éditeur précise que Kingdom of Amalur Re-Reckoning sera donc disponible le 8 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 39,99 euros pour l'édition standard.