Horizon Zero Dawn sortira en août sur PC et dévoile ses configurations requises

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce jeu vidéo acclamé par la critique, rappelons que Horizon Zero Dawn est une exclusivité PS4 sortie initialement en mars 2017. C'est un monde post-apocalyptique assez original que la jeune Aloy doit parcourir pour découvrir ses origines et stopper une catastrophe. Ici, point de zombies ou autres créatures horrifiques. Les machines (sortes d'animaux de métal) ont pris l'ascendant sur les différentes tribus de survivants.