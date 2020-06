Le RPG Kingdoms of Amalur: Reckoning s'offre une remasterisation

Sorti en février 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC, Kingdoms of Amalur: Reckoning (ou Les Royaumes d'Amalur : Reckoning dans sa version française) va s'offrir une seconde jeunesse dès cet été.

Cette licence, qui n'a finalement eu droit qu'à un seul jeu, a été rachetée par THQ Nordic en 2018. Développé par 38 Studios et édité par Electronic Arts, cet action-RPG proposait un monde semi-ouvert au cœur d'un royaume enchanté. Le joueur pouvait y accomplir des centaines de quêtes, rejoindre des factions et même modifier sa destinée à tout moment.

Tous les éléments évoqués précédemment seront bien présents dans la remasterisation qui a fuité sur le Microsoft Store . Intitulée Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, cette nouvelle adaptation comprendra tous les DLC du jeu de base et des graphismes retravaillés pour l'occasion. C'est le studio Kaiko, à qui nous devons les remasterisations Darksiders: Warmastered Edition ou encore Red Faction Guerrilla Re-Marstered, qui s'occupe du développement.

À l'époque, le jeu avait été plutôt bien accueilli par les critiques (avec une moyenne Metacritic de 81%). La date de sortie de ce Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est déjà fixée au 11 août 2020 sur Xbox One. Si elles n'ont pas encore été confirmées, les versions PS4 et PC (et pourquoi pas Switch) devraient être de la partie.