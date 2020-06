Pathfinder: Kingmaker débarque sur PS4 et Xbox One le 18 août

Disponible depuis 18 mois sur PC, le jeu de rôle développé par Owlcat Games est en passe de débarquer sur consoles, PlayStation 4 et Xbox One. À la faveur du Summer of Gaming 2020, les différents partenaires du projet ont même annoncé une date de sortie ferme : le 18 août 2020.

Afin de justifier l'appellation « Definitive Edition », Pathfinder: Kingmaker version consoles intégrera d'emblée six DLC sortis petit à petit sur PC. On pourra donc profiter de Beneath the Stolen Lands, Varnhold’s Lot, Bloody Mess, The Wildcards, Arcane Unleashed et Royal Ascension.



Compte tenu de la richesse et de la complexité du jeu, nous ne sommes pas étonnés de voir les développeurs parler d'une adaptation des contrôles pour les manettes. En plus de son mode de jeu en pause active, Pathfinder: Kingmaker disposera aussi d'un vrai mode au tour par tour.

Enfin, notez que cette « Definitive Edition » ne sera pas exclusive aux consoles. Son distributeur - Koch Media - évoque aussi une sortie sur PC, des fois que vous ayez raté cet excellent jeu de rôle.