Kickstarter : Owlcat Games atteint les 1,5 million pour la suite de Pathfinder: Kingmaker

Lire aussi :

Platinum Games lance un Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered



Des objectifs explosés

Plus de 30 000 donateurs

Source : Kickstarter

À moins de 48 heures de l'échéance marquant la fermeture de la campagne de financement participatif dédiée à, l'heure est déjà à la fête du côté des équipes de Owlcat Games, studio de développement russe à l'origine deCe premier opus avait, pour rappel, bénéficié d'une sortie sur Microsoft Windows, MacOS et Linux le 25 septembre 2018, après un passage lui aussi réussi sur la plateforme Kickstarter. À l'époque, 18 351 contributeurs s'étaient laissés séduire par le projet , fort d'une levée de fonds de 909 057 dollars effectuée en 36 jours.Pour la suite du jeu de rôle isométrique, les équipes de l'entreprise ont remis le couvert. Mieux, la nouvelle campagne lancée le 4 février dernier explose les objectifs financiers préalablement fixés : 262 774 euros suffisaient pour se lancer dans cette aventure, ce sont finalement 1 539 891 euros qui ont été récoltés à l'heure d'écrire ces lignes.C'est près de six fois plus que les attentes initiales, alors que 30 079 ont accepté de mettre la main à la poche pour soutenir le développement deQue la campagne soit presque terminée, cela ne change désormais plus grand chose dans la balance finale : Owlcat Games peut d'ores et déjà savourer.