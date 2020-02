Platinum Games lance un Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered

© Platinum Games

Une campagne Kickstarter qui frôle déjà le million

C'est l'histoire d'un jeu qui est pratiquement passé inaperçu à sa sortie en août 2013. En effet,n'a pas été aidé par le flop de la console pour laquelle il était exclusif : la Wii U. Malgré des critiques plutôt positives, le jeu d'action mettant en scène des super-héros face à des extraterrestres n'a pas vraiment trouvé son public.Ainsi, presque sept ans plus tard, Platinum Games a décidé d'annoncer. À l'instar deou encore, le titre aura besoin de la générosité des joueurs pour voir le jour. Une campagne Kickstarter a donc été lancée avec un objectif initial fixé à 45 105 €. Moins d'une journée après la mise en ligne de la page, le jeu a déjà récolté plus de 960 000 €.Les internautes qui souhaitent obtenir une copie digitale doivent débourser 33 € et 37 € pour une version physique. Bien entendu, d'autres goodies peuvent être obtenus via les différents paliers.est attendu sur Switch, PS4 et PC (Steam) en avril 2020.Ce jeu n'est en réalité que le premier des quatre projets qui seront annoncés dans les jours qui viennent par Platinum Games.