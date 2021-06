Le Seigneur des Anneaux : vers un film animé dédié au roi du Rohan Helm Main-Marteau

Voilà une annonce que l'on n'attendait pas. Alors que les yeux des fans du Seigneur des Anneaux sont tournés vers la future série Amazon, New Line Cinema et Warner Bros. Animation viennent de dévoiler The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim. Il s'agira d'un film d'animation réalisé par le japonais Kenji Kamiyama, surtout habitué des œuvres futuristes (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Ultraman, Ghost in the Shell SAC_2045…), avec Sola Entertainment côté animation.

Comme son nom le laisse deviner, l'intrigue suivra les cavaliers du Rohan, et plus spécifiquement le Roi Helm Main-Marteau. Evoqué rapidement dans les romans de Tolkien et aperçu en coup de vent dans le jeu vidéo Middle Earth : Shadow of War, c'est ce personnage et ses aventures qui donneront son nom au Gouffre de Helm. Le film se déroulera donc bien des décennies avant les aventures de la Communauté de l'Anneau et la fameuse bataille contre les Uruk-hai.