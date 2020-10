Les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit arrivent enfin en 4K UHD

Il était temps. Dans quelques semaines, Warner Bros va enfin mettre en vente les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit au format 4K UHD. Différents coffrets sont dès à présents affichés sur la version américaine d'Amazon et l'acteur Sean Astin a dévoilé l'information en vidéo via le fansite TheOneRing.

L’interprète de Sam Gamegie précise d'ailleurs que Peter Jackson a été impliqué pour développer ces versions, qui devraient logiquement proposer la meilleure expérience des films que l'on peut avoir depuis son salon, à ce jour. D'autant que d'après The Digital Bits ces versions remasterisées seront compatibles HDR10, Dolby Vision ou encore Dolby Atmos.